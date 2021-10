Antony comemora primeira convocação e pede paciência ao Brasil contra a Venezuela

Campeão olímpico nos Jogos de Tóquio-2020, o jogador revelado pelo São Paulo foi chamado para defender a seleção principal na rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022

Reprodução/CBF Antony foi convocado para defender a seleção brasileira em rodada tripla das Eliminatórias



Campeão olímpico nos Jogos de Tóquio-2020, Antony foi convocado para defender a seleção brasileira principal pela primeira vez na rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Em entrevista coletiva, na manhã desta quarta-feira, 6, o atacante admitiu estar realizando um sonho de criança, mas pregou cautela em seu discurso. “É um sonho de vida. Tenho muitas metas nesta temporada, que são conquistar títulos, crescer cada vez mais, aqui também na Seleção e me firmar. Mas é passo a passo”, disse o atacante. “Sou um jogador que trabalho muito todos os dias. Não tinha pressa alguma em esperar chegar meu momento de ser convocado para a seleção principal. Estou tendo privilégio de vestir essa camisa. O Tite conhece minhas características e estou aqui só para ajudar, para aprender com todos os jogadores”, acrescentou.

A possível estreia de Antony com a camisa da Canarinho pode acontecer nesta quinta-feira, 8, diante da Venezuela, fora de casa. Para superar a defesa venezuela, que deve encarar o Brasil com uma forte marcação, o jogador do Ajax pediu paciência com a bola. “A gente no Ajax trabalha muito isso, tendo paciência com os adversários. Vendo os jogos da Seleção, eles têm muita criatividade. Observo, acompanho os jogos, vejo e aprendo isso também. Com certeza é preciso ter paciência e esperar o melhor momento para atacar”, comentou o jogador revelado nas categorias de base do São Paulo, que também será relacionado para os jogos contra Colômbia e Uruguai.