Douglas Luiz é convocado para seleção brasileira para vaga de Casemiro

A seleção brasileira terá um desfalque no meio de campo para enfrentar a rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O volante Casemiro, do Real Madrid, não se apresentou à equipe na Colômbia por causa de um processo infeccioso no dente do siso e ficará em tratamento na Espanha. Para o seu lugar, o técnico Tite convocou nesta terça-feira, 5, Douglas Luiz, do Aston Villa. “Mantivemos contato com o Real Madrid e o jogador. Recebemos do clube os exames e informe médico mostrando processo infeccioso no dente siso com indicação de repouso absoluto e impossibilidade de treinamento nos próximos cinco dias”, explicou Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, ao site da CBF. Líder das Eliminatórias com 24 pontos e oito vitórias em oito jogos, a Seleção entra em campo na próxima quinta-feira contra a Venezuela, em Caracas. No dia 10, em Barranquilla, o Brasil enfrenta a Colômbia e quatro dias depois o Uruguai na Arena da Amazônia, em Manaus.