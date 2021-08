Brasil x Argentina deve adiar jogo do Corinthians no Brasileirão; entenda

Com 100% de aproveitamento até aqui, seleção vai fazer três jogos seguidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 em setembro

EFE/Andre Coelho Messi e Casemiro durante a final da Copa América entre Argentina e Brasil, no Maracanã



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu na última segunda-feira, 9, as datas dos próximos confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O problema é que, de acordo com a tabela divulgada, o segundo dos três jogos do Brasil irá afetar uma partida do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A partida da seleção diante da Argentina, marcada para o dia 5 de setembro, coincidirá exatamente com o embate entre o Timão e Juventude. Tanto o jogo da Canarinho quanto o do Alvinegro estão marcados para o mesmo lugar: a Neo Química Arena, em São Paulo. Como o Corinthians tinha agendado duelo para o mesmo dia e local, é provável que a partida contra o Juventude seja adiada para a segunda-feira, dia 6. Seria o único jogo da 19ª rodada a ser disputado neste dia. Antecipar o duelo para sábado tem menos chances de acontecer porque no mesmo dia outro grande da cidade, o São Paulo, jogará em casa, contra o América-MG, no Morumbi.

Por questões de segurança, as autoridades locais costumam vetar duas partidas das equipes de São Paulo na cidade no mesmo dia, apesar da ausência de torcedores nos estádios em razão da pandemia. Ainda não há data prevista para o retorno de público às arquibancadas na cidade. A seleção brasileira vai fazer três jogos seguidos pelas Eliminatórias em setembro. Enfrentará também Chile, no dia 2, em Santiago, e o Peru, no dia 9, na Arena Pernambuco, no Recife. Líder das Eliminatórias, com 100% de aproveitamento até aqui, a seleção brasileira soma 18 pontos. A segunda posição está com a Argentina, que tem 12 e será uma das adversárias do Brasil nesta Data Fifa. O técnico Tite vai anunciar a lista dos convocados para os três jogos na sexta-feira.

*Com informações do Estadão Conteúdo