Após ouro na Tóquio-2020, Richarlison é recebido com festa em reapresentação ao Everton

Além de ter sido titular na equipe de André Jardine, o Pombo também foi artilheiro nos Jogos de Tóquio

Reprodução/Twitter/@Everton_PT Richarlison foi homenageado no Everton após o título na Tóquio-2020



Richarlison foi ovacionado pelos companheiros de Everton em sua reapresentação ao clube inglês, na manhã desta quarta-feira, 11. Campeão das Olimpíadas de Tóquio com a seleção brasileira, o Pombo foi parabenizado pelos jogadores e comissão técnica com um grande cartaz e com uma salva de palmas. Em imagens divulgadas pela agremiação nas redes sociais, o atacante também aparece com a medalha de ouro conquistada no Japão. Além de ter sido titular na equipe de André Jardine, o jovem também foi artilheiro da competição.

“A melhor recepção que eu poderia ter no caminho para casa. Obrigado aos meus companheiros de equipe, equipe e administração do clube por esta bela surpresa. E obrigado por me deixar tornar meu sonho realidade @Everton! É por este carinho que sempre darei os meus 110% por este clube e pelos nossos torcedores”, disse Richarlison, que praticamente não descansou nos últimos meses. Depois de finalizar a temporada 2020/21 no Everton, o atacante foi convocado por Tite para defender a seleção brasileira principal na Copa América. Depois do vice no torneio sul-americano, o Pombo viajou para a capital japonesa, onde participou de todos os jogos da campanha do bicampeonato olímpico. Agora, o Pombo já está de volta aos treinamentos no clube. O Everton estreia no Campeonato Inglês no próximo sábado, 14, quando recebe o Southampton.

O @richarlison97 foi recebido assim no retorno à Inglaterra! 🙌 Nosso Pombo de ouro! 🥇🇧🇷 pic.twitter.com/il3cSigiIf — Everton (@Everton_PT) August 11, 2021