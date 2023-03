Após eliminação no Mineiro, Paulo Pezzolano anuncia saída do Cruzeiro

Técnico uruguaio chegou à Raposa em 2021 e ajudou a equipe a subir para a Série A

O uruguaio Paulo Pezzolano deixou o cargo de treinador do Cruzeiro no fim deste domingo, 19, após ser eliminado para o América-MG na semifinal do Campeonato Mineiro. O anúncio foi feito pelo próprio técnico na coletiva pós-jogo e confirmada pelo clube. “Eu, sinceramente, não estava 100%. Este clube, gigante como o Cruzeiro, necessita de um treinador que esteja 1000%”, disse. Nas redes sociais, o clube agradeceu o trabalho de Pezzolano e desejou sucesso ao uruguaio. “Você chegou no momento da mudança e, como nosso comandante, nos conduziu brilhantemente no retorno à série A. Conquistou o carinho e admiração de toda a equipe e também da Nação Azul”, diz nota. “Tivemos o privilégio de conviver com um homem muito dedicado, que se apaixonou pelo clube, pela nossa história e que honrou o manto celeste. A cada fala comprovamos a sua paixão e comprometimento com o Cruzeiro. Você foi uma peça-chave na nossa reconstrução”, completou. Segundo a rádio Itatiaia, Pezzolano recebeu uma proposta do Real Valladolid, da Espanha, time que Ronaldo também é dono.