Mesmo recuperado da Covid-19, Carille não comandará o Santos no próximo jogo

Treinador comandou atividade da equipe nesta sexta-feira, 28, mas, por causa de protocolos da FPF, ainda não pode estar em campo ao lado do time neste sábado

Reprodução/@SantosFC Fábio Carille no comando do Santos no CT Rei Pelé



O técnico do Santos, Fábio Carille, se recuperou da Covid-19, mas não deverá comandar a equipe neste fim de semana. O treinador testou negativo nesta sexta-feira, 28, e já compareceu ao CT Rei Pelé para comandar o treinamento. Antes de ir ao centro de treinamento, Carille passou por um período de isolamento que o impediu de estar presente na estreia da equipe no Campeonato Paulista, quando foi substituído por Leandro Silva, o Cuquinha. Na ocasião, o Santos empatou em 0 a 0 com a Inter de Limeira. No sábado, em partida contra o Botafogo-SP, mesmo liberado pelo departamento médico, Carille não comandará a equipe, uma vez que a Federação Paulista de Futebol (FPF) só permite que profissionais voltem ao trabalho depois de oito dias de isolamento. Com isso, Carille só poderá comandar o Santos no jogo contra o Corinthians às 21h35 de quarta-feira, 2.

*Com informações do Estadão Conteúdo