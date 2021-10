Após lesão muscular, Matheus Cunha é desconvocado da Seleção Brasileira

Atacante está lesionado no adutor da coxa esquerda e não se recuperará a tempo da rodada tripla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

Lucas Figueiredo/CBF Matheus Cunha jogou pela Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Tóquio de 2020



O atacante Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, foi desconvocado nesta sexta-feira, 1º, dos jogos da rodada tripla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O atlético foi convocado por Tite na última sexta-feira, 24, mas ficará de fora das partidas de outubro após ser diagnosticado com uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol(CBF), Cunha não conseguirá se recuperar a tempo dos jogos da Seleção Brasileira contra Venezuela, Colômbia e Uruguai nos dias 07, 10 e 14 deste mês. Os exames de imagem do atacante foram enviados ao médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, pelo departamento médico do Atlético de Madrid. A CBF informa que o próprio Cunha já havia entrado em contato com a comissão técnica para comunicar a lesão. A Seleção Brasileira realiza seus primeiros treinos na próxima segunda-feira, 4, em Bogotá, na Colômbia.