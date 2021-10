RB Bragantino e Athletico-PR fazem primeira final brasileira da Copa Sul-Americana

Times brasileiros se enfrentam no dia 20 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai

No próximo dia 20 de novembro, RB Bragantino e Athletico-PR disputam o título da Copa Sul-Americana, em Montevidéu, no Uruguai, e entrarão para a história como a primeira final brasileira do torneio. Criada em 2002 para substituir as copas Mercosul e Merconorte, a Sul-Americana só teve 19 edições até agora e oito brasileiro chegando à final. O Furacão foi um deles, em 2018, e levou o título ao vencer o Junior Barranquilla em dois jogos. No primeiro empatou em 1 a 1 e venceu por 5 a 4 nos pênaltis na volta. O Bragantino nunca chegou a uma final de torneio internacional. Desde 2019, a final é única e desta vez pode ter um esquema diferente. A Conmebol enviou um ofício à Fifa solicitando que o intervalo da decisão aumente para 25 minutos para inserir ‘apresentações artísticas’, assim como no Super Bowl.