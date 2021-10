Athletico-PR vence Peñarol por 2 a 0 e se classifica para final da Copa Sul-Americana

Nikão fez o único gol da vitória na Arena da Baixada; placar agregado foi de 4 a 1

EFE/Liamara Polli Athletico-PR vai para sua segunda final da Sul-Americana



O Athletico-PR está na final da Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira, 30, o time paranaense venceu o Peñarol por 2 a 0 na Arena da Baixada e se classificou depois de ter feito 2 a 1 na ida (4 a 1 no agregado). O resultado coloca o Furação na decisão junto ao RB Bragantino. O jogo não foi difícil para os donos da casa. Aos 10 minutos, Bissoli chutou forte no gol e o goleiro Dawson defendeu. Aos 24, Nikão abriu o placar depois de passe de Terans. Apesar da vantagem, os uruguaios não desistiram e aos 33 minutos, a arbitragem marcou um pênalti a favor dos visitantes. Ceppellini foi para a cobrança, mas Santos defendeu. Na volta do intervalo, o Peñarol pressionou mais, mas não conseguiu balançar a rede. Sendo assim, aos 35 minutos, Pedro Rocha aumentou o placar.