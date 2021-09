NFL anuncia ‘combo’ de atrações musicais para o Super Bowl LVI com Dr. Dre, Snoop Dogg e mais

Evento está marcado para 13 de fevereiro de 2022, no SoFi Stadium, na Califórnia

Reprodução/ NFL Show do intervalo do Super Bowl LVI terá cinco cantores



O Super Bowl, a grande final da liga de futebol americano dos EUA, é um dos maiores eventos esportivos do mundo e já tem suas atrações musicais confirmadas para 2022. O SBLVI terá no show do intervalo um ‘combo’ do melhor do hip-hop norte-americano com Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem e Mary J. Blige. O evento está marcado para o dia 13 de fevereiro, no SoFi Stadium, na Califórnia. Os campeões das Conferências Americana e Nacional se enfrentam pelo título da temporada. O show do intervalo é um evento à parte. Patrocinado pela Pepsi, é transmitido para o mundo inteiro e tem duração de 15 minutos. Nomes como Bruno Mars, Michael Jackson, Paul McCartney, Prince e U2 já passaram pelo evento.