Após seis anos, Grêmio anuncia volta de Felipão ao comando da equipe

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, Tricolor Gaúcho aposta no multicampeão para se reabilitar

Divulgação Essa será a terceira passagem de Felipão pelo Grêmio



Sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Grêmio busca alternativas para melhorar e sair da lanterna da tabela e, a principal delas, foi trazer de volta o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, ao comando da equipe. Aos 72 anos de idade, o treinador chega com contrato até dezembro de 2022 e traz seus auxiliares técnicos Paulo Turra e Carlos Pracidelli, além de Thiago Gomes, como auxiliar permanente. Felipão é multicampeão pelo Tricolor nos anos 90, campeão do mundo com a Seleção Brasileira e campeão nacional em 2018. O novo comandante será apresentado após o treino de sexta-feira. Essa é a terceira vez que o treinador estará à frente do time gaúcho. No total, Felipão soma 364 jogos como técnico gremista, sendo o terceiro treinador com mais partidas. Até o final do contrato, pode ultrapassar o histórico Foguinho, com 384 e Renato Portaluppi, recordista com 411 partidas.

Sob seu comando, o time foi bicampeão da Copa do Brasil em 1994, bicampeão da Libertadores em 1995 e bicampeão brasileiro em 1996, além de conquistar a Recopa Sul-Americana no mesmo ano. Depois de conquistar a Copa do Mundo de 2002 e comandar o Brasil na Copa de 2014, o técnico retornou ao Tricolor no mesmo ano, iniciando, em 2015, a construção do time que viria a ser pentacampeão da Copa do Brasil. Depois do Grêmio, Luiz Felipe passou duas temporadas na China e, em 2018 trabalhou no Palmeiras. Seu último trabalho foi no Cruzeiro, entre outubro de 2020 e janeiro dessa temporada.