‘Nos tiraram o título na semana passada’, diz Abel Braga após vice do Brasileirão

Técnico apareceu visivelmente abalado em entrevista coletiva pós-jogo

Reprodução Abel Braga apareceu bem abatido em entrevista coletiva



O empate sem gols com o Corinthians no Beira-Rio e a perda do título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo abalou o elenco do Internacional. Na coletiva de imprensa pós-jogo, o treinador Abel Braga apareceu visivelmente abatido e com o olho vermelho. Em uma de suas falas, o técnico reconheceu que tinha chorado no vestiário e lamentou as decisões da equipe de arbitragem nos últimos dois jogos do Colorado. “Foram só lágrimas dentro do vestiário. A dor não é só porque nós não levamos, uma coisa que todo Colorado quer e que está esperando há 41 anos … não … nos tiraram [o título] semana passada. Ali sim existia uma vantagem e, por opinião unanime, vocês viram o que aconteceu. Nós vimos o mesmo”, disse Abel, ainda relembrando sobre a expulsão de Rodinei na partida de domingo.

Sobre o jogo desta quinta-feira, 25, o treinador também questionou duas decisões do árbitro Wilton Pereira Sampaio. “Depois daquela situação que não foi pênalti, nós continuamos com a posse da bola e poderíamos continuar a jogada e ele para e consulta o VAR. Ele tinha que deixar seguir. Já ficou provado que a bola que o Cássio soltou, ele apitou antes. Marcou falta de quem?”, reclamou. “É duro porque houve uma entrega absurda, uma entrega anormal, uma entrega fantástica. Uma equipe que jogou muito bem. Eles fizeram um grande jogo, mas nós tivemos domínio, possibilidades e houve decisões discutíveis e a gente vai lamentando constantemente”, completou.

De saída do comando da equipe do Internacional e sendo o técnico que mais comandou o clube, em 339 vezes, Abel disse que a vida continua e está orgulhoso do seu trabalho. “A vida vai seguir sem qualquer constrangimento. Eu me sinto orgulhoso do meu trabalho e esses jogadores tem que se sentir orgulhosos do que fizeram. Eles conseguiram resgatar uma confiança que parece que os torcedores tinha perdido. Isso é muito bom, é só lamentável que eles [torcedores] não puderam ver isso de perto. Essa entrega e dedicação”, finalizou.