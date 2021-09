Pochettino minimiza desentendimento entre Neymar e Mbappé

Câmeras flagraram o atacante francês reclamando que não recebia passes do brasileiro; segundo técnico do PSG, o caso repercutiu fora do clube, mas ‘internamente não foi nada’

EFE / EPA / IAN LANGSDON Jogadores teriam desentendido durante partida do Campeonato Francês



O técnico do PSG, Mauricio Pochettino, minimizou o atrito entre Neymar e Mbappé afirmando que as duas estrelas já conversaram e se entenderam. O comentário foi feito após o “Canal+” flagrar o francês reclamando que não recebia passes de um companheiro, que, segundo o veículo, seria Neymar. Ao comentar o caso, Pochettino distribuiu elogios aos dois e afirmou que situações do tipo acontecem no futebol. “Eles são meninos fantásticos. No futebol, esse tipo de coisa acontece entre os jogadores. Aqui, o objetivo permanente é vencer. Fez muito barulho fora do grupo, mas internamente não foi nada. Os dois conversaram, eu também conversei com eles e você viu que no treino eles estavam rindo”, afirmou o técnico. A situação aconteceu dias antes do confronto com o Manchester City pela Champions League. Depois de tropeçar na primeira rodada contra o Club Brugge, da Bélgica, a equipe francesa busca a primeira vitória e contará com o retorno de Lionel Messi, que ficou de fora dos jogos contra o Metz e o Montpellier pelo Campeonato Francês.