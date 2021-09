Flavio Prado diz que Flamengo ainda está vivo na briga pelo título do Brasileirão: ‘Tem um baita time’

Comentarista do programa Esporte em Discussão analisou situação do Rubro-Negro na tabela e disse que arrancada é possível, mesmo com Renato Gaúcho preferindo priorizar as copas

Foto: ALVARO BUENO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Comentarista afirmou que Renato Gaúcho prefere priorizar copas



Classificado para a semifinal da Copa do Brasil e disputando uma vaga na final da Libertadores, o Flamengo ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Com três jogos a menos, a equipe do técnico Renato Gaúcho tem 35 pontos, 11 a menos do que o líder Atlético-MG. Caso vença os confrontos que estão faltando, a vantagem do Galo cairá para 2 pontos. Por conta deste cenário, Renato Gaúcho diz que ainda não jogou a toalha e que o Flamengo continua com chances de vencer o campeonato. Durante o programa Esporte em Discussão, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 27, o comentarista Flavio Prado disse que não vê o Rubro-Negro fora da briga pelo título e exalta que a qualidade do elenco da equipe permite acreditar na conquista do Brasileirão.

“Qualquer time pode dar uma arrancada e chegar. O Flamengo tem um baita time, é uma equipe muito forte. Então pode chegar sim”, afirmou Flavio Prado ao ser questionado. Em seguida, o comentarista ponderou que, mesmo com chances no Brasileirão, a equipe deve priorizar as copas, seguindo a tendência do estilo de Renato Gaúcho, que priorizou os torneios mata-mata durante seu período no comando do Grêmio. “O Renato (Gaúcho) tem por característica preferir as copas, sempre foi assim. Ele vê um caminho mais curto para chegar (aos títulos) e ele não liga muito para esse negócio de campeonato de pontos corridos. Foi assim no Grêmio, é uma característica dele. Você tem que assumir o que você contratou. É a filosofia do Renato. Certo ou errado é a filosofia dele. Ele prioriza as copas”, analisou o comentarista.

Confira o programa desta segunda-feira, 27: