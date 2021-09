Após não se apresentar à Seleção Brasileira, Matheus Nunes bate o martelo e escolhe jogar por Portugal

Meio-cambista foi convocado por Tite para substituir, caso necessário, os atletas que atuam no futebol inglês; jogador tem nacionalidade luso-brasileira

Reprodução/Facebook/@matheusnunes73 Matheus Nunes nasceu no Brasil, mas mora em Portugal desde os 13 anos



O meio-campista do Sporting, Matheus Nunes, bateu o martelo nesta segunda-feira, 27, e anunciou irá representar a Seleção Portuguesa na Copa do Mundo de 2022. Nascido no Rio de Janeiro, o jogador mora em Portugal desde os 13 anos. Em agosto, o meio-cambista foi convocado por Tite para substituir, caso necessário, os atletas que atuam no futebol inglês, mas que foram vetados pela Premier League (Liga Inglesa) de sair do país para representar a seleção. O atleta, no entanto, não se apresentou à Seleção Brasileira por opção após receber contato do técnico português. Nesta segunda-feira, durante entrevista coletiva antes do jogo contra o BVB Dortmund, pela Liga dos Campeões, Matheus Nunes explicou sua decisão de escolher Portugal em detrimento do Brasil. “Já tomei uma decisão. Falei com ambos os treinadores e, depois de pensar muito, cheguei à conclusão de que era melhor jogar pela seleção portuguesa. Acho que vou ser mais feliz aqui e a minha família disse o mesmo”, justificou. “Tomei essa decisão e estou muito feliz”, enfatizou o jogador do Sporting.