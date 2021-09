Thiago Asmar diz que presidente do Flamengo quer contratação de Daniel Alves

Durante o Canelada, da Jovem Pan, jornalista afirmou que salário do jogador seria menor do que o recebido no São Paulo e ressaltou amizade entre Landim e o atleta

Reprodução/Marco Galvão/CBF Jogador estaria na mira da diretoria do Flamengo



Depois de ter seu contrato com o São Paulo rescindido, Daniel Alves está procurando um novo clube. Com apenas seis jogos pela equipe paulista no Brasileirão, o jogador poderia disputar a competição por um novo clube. Desde que sua saída do Tricolor foi oficializada, começaram rumores de que o Flamengo estaria interessado no jogador. Segundo o comentarista Thiago Asmar, do programa Canelada, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, quer a contratação de Daniel Alves. Durante a edição desta segunda-feira, 20, do programa, Asmar deu mais detalhes sobre a negociação, afirmando que os valores recebidos pelo atleta seriam consideravelmente menores do que os pagos pelo São Paulo. “O presidente do Flamengo quer. E quando o presidente quer, o Flamengo costuma se mobilizar muito por isso. O Flamengo já deixou claro que não vai pagar o salário que o Daniel Alves ganhava no São Paulo, nem perto. No máximo a metade do que ele ganhava no São Paulo ele vai ganhar no Flamengo”, afirmou Asmar.

Além disso, Asmar também ressaltou que a amizade entre Landim e Daniel Alves poderia fortalecer as chances da negociação ser realizada e afirmou que o presidente do Flamengo vê o lateral como um exemplo de profissionalismo no futebol. “Ele (Daniel Alves) e o Rodolfo Landim tem uma amizade antiga. O Landim, presidente do Flamengo, era o chefe da delegação da seleção brasileira na Copa América de 2019, quando o Daniel Alves foi o craque da competição, foi capitão do time e foi campeão. O Daniel Alves chama o Landim de ‘presida’ e desde aquela época ele falava ‘quando eu vou jogar no Flamengo?’”, concluiu.

Veja abaixo: