Flavio Prado diz que vitória do São Paulo foi ‘fundamental’, mas aponta problemas físicos

Comentarista do programa Esporte em Discussão afirmou que a equipe paulista fez uma boa partida, mas criticou a queda sentida no segundo tempo

MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Equipe paulista fez bom primeiro tempo, mas quase deixou a vitória escapar na segunda etapa



O São Paulo conseguiu um excelente resultado neste domingo, 19, ao vencer o Atlético-GO por 2 a 1, no Morumbi, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. De “ressaca” após a eliminação na Copa do Brasil para o Fortaleza, o Tricolor apresentou um bom futebol em sua casa e contou com gols de Emiliano Rigoni e Luciano para ganhar o duelo, marcado pela reestreia de Jonathan Calleri. Após um bom primeiro tempo, a equipe paulista viu o Atlético-GO crescer, diminuir e ter chance de empatar o confronto, mas conseguiu garantir a vitória. O time treinado por Hernán Crespo deu um salto na tabela, saindo da 16ª colocação e pulando para a 12ª posição, agora com 25 pontos conquistados. Com um ponto a mais, o Dragão permanece no 11º lugar da tabela.

Durante o programa Esporte em Discussão desta segunda-feira, 20, que repercutiu o jogo do São Paulo, o comentarista Flavio Prado destacou que a vitória do Tricolor foi ‘fundamental’ para a equipe no campeonato, mas ressaltou que, novamente, o time de Crespo mostrou uma grande queda física no segundo tempo. “O primeiro tempo do São Paulo foi muito bom, dava a impressão que [o jogo] estava resolvido. Estava bem consistente taticamente, tudo bonitinho. Segundo tempo, para variar, a condição física acabou e foi um sufoco. Uma dificuldade para garantir o resultado. Tomou o gol e poderia ter tomado o empate. Seria injusto pelo que fez no primeiro tempo, mas a verdade é que o time caiu muito fisicamente. Foi fundamental ganhar esse jogo. Se ele empata o jogo, já ia ficar muito neste bolo aqui de baixo [da tabela] e agora ele está em 12º. (…) (A vitória) Não foi brilhante, não foi espetacular e continua preocupando muito como cai fisicamente o time do São Paulo em todos os segundos tempos”, afirmou Prado.

Confira o programa desta segunda-feira, 20: