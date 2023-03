Arrascaeta desfalca Flamengo nas finais do Carioca contra o Fluminense

Meio-campista uruguaio não terá condições físicas para enfrentar o Tricolor das Laranjeiras

NAYRA HALM/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta está fora das finais do Carioca entre Flamengo e Fluminense



O Flamengo terá um grande problema para as finais do Campeonato Carioca, diante do Fluminense, marcadas para os dias 1º e 9 de abril, no Maracanã. Conforme informado inicialmente pela “ESPN” e confirmado pelo Grupo Jovem Pan, o meio-campista Giorgian De Arrascaeta não terá condições físicas para enfrentar o Tricolor das Laranjeiras. Com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda desde 19 de março, o uruguaio só retornará entre o fim de abril e início de maio. Desta forma, o armador também não terá condições de participar do início da campanha do Rubro-Negro na Copa Libertadores da América e do Brasileirão. Apesar de acumular problemas físicos nos últimos meses, o meia participou de 14 jogos do time carioca em 2023, contribuindo com 2 gols e 3 assistências.