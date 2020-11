Arrependido? Alexandre Pato fala sobre a carreira e explica ‘não’ ao Internacional

O atacante de 31 anos ainda falou sobre o São Paulo, não descartou um possível retorno ao futebol italiano e lembrou de sua passagem pelo Milan

RICARDO MOREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Alexandre Pato durante partida contra o Cruzeiro



O atacante Alexandre Pato, atualmente sem clube, utilizou a sua conta no Twitter nesta segunda-feira, 30, para responder perguntas de seus seguidores. Questionado se tinha algum arrependimento na carreira, o jogador, que estava defendendo o São Paulo até o final de agosto deste ano, negou. “Arrependimentos? Nenhum! O que aconteceu no passado fica no passado, e ele tem me ajudado a ser feliz no presente. E o futuro Deus está cuidado”, escreveu o atleta de 31 anos nas redes sociais.

Desde que assinou a rescisão de contrato com o Tricolor, Alexandre Pato não fechou com nenhum clube, apesar do interesse do Internacional em contar com o seu futebol. Em uma das respostas, o atacante explicou o motivo de não ter retornado ao Colorado, time que o revelou. “Não era o momento de decidir daquele momento. Agradeço ao Inter pelo carinho. Sempre estará no meu coração. Mas quem sabe…”, disse.

Pato, por outro lado, garantiu que já tem um clube na mira, mas optou por não revelar o nome. Perguntado se existia a possibilidade de regressar ao Milan, onde viveu bons anos na Europa, ele disse: “Milan? hum! Quem sabe na Itália…”, despistou. Além disso, o jogador assegurou que está mantendo a forma, seja treinando ou praticando tênis, seu hobby favorito desde que deixou a equipe do Morumbi.

