Arturo Vidal, meio-campista do Chile e da Inter de Milão, se declara ao Flamengo; confira

Reprodução/Twitter/@kingarturo23 Arturo Vidal durante treinamento da seleção chilena



O meio-campista Arturo Vidal, que está defendendo a seleção chilena na Copa América, mais uma vez se declarou ao Flamengo. Em entrevista concedida nesta sexta-feira, 25, o volante, campeão italiano com a Inter de Milão na temporada passada, disse que sonha em atuar com o Rubro-Negro. “Sim. Existe a possibilidade. Digo sempre que meu sonho é jogar no Flamengo. Ainda tenho contrato com a Inter, mas quem sabe no próximo ano não possa vir para cá?”, declarou o jogador de 34 anos ao repórter Israel Prates, da Conmebol TV, a emissora oficial da Confederação Sul-Americana de Futebol.

Vidal, titular nas quatro rodadas disputadas pelo Chile na Copa América, tem contrato com a Inter de Milão até 30 de junho de 2022 e ainda não foi procurado para renovar seu contrato. O Flamengo, por sua vez, busca um atleta para ocupar justamente a faixa de campo em que o chileno atua. Precisando de um segundo homem de meio campo após a saída de Gerson, negociado com o Olympique de Marseille, a diretoria flamenguista está atento ao mercado da bola para manter o time de Rogério Ceni competitivo. Oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro soma 9 pontos e volta a campo neste domingo, 27, para visitar o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.