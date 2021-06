Após polêmica, Jô iguala marca de Dentinho como artilheiro do Corinthians no século 21

Depois de passar por um jejum de um mês sem balançar as redes e ser multado por utilizar uma chuteira de cor azul-esmeralda, interpretada por alguns torcedores corintianos como Verde, o centroavante chegou aos 55 gols com a camisa do Timão

Rodrigo Coca / Agência Corinthians Jô balançou a rede em vitória do Corinthians sobre o Sport



O atacante Jô espera ter dado um bico na má fase após fazer um gol decisivo na vitória do Corinthians sobre o Sport, na noite da última quinta-feira, 24, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de passar por um jejum de um mês sem balançar as redes e ser multado por utilizar uma chuteira de cor azul-esmeralda, interpretada por alguns torcedores corintianos como Verde, o centroavante marcou e igualou a marca de Dentinho como artilheiro do Alvinegro no século 21. Agora, ambos somam 55 tentos com a camisa do Timão.

Jô voltou a marcar ao aproveitar escanteio batido por Mateus Vital, já no segundo tempo, ampliando o placar sobre os nordestinos. Com o gol, o atacante também se aproximou de bater o recorde de Ángel Romero como artilheiro da Neo Química Arena. Agora, o atacante do Timão agora soma 26 gols no estádio localizado em Itaquera, na zona leste da capital paulista, e está a apenas um de igualar a marca do paraguaio, que agora defende o San Lorenzo, da Argentina. Revelado na base do clube, o atleta conquistou como o Corinthians o Campeonato Paulista em 2003 e em 2017, e o Brasileirão em 2005 e em 2017.

Confira abaixo a lista dos 10 principais artilheiros do Corinthians no século 21

Jô – 55

Dentinho – 55

Guerrero – 54

Gil – 53

Liedson – 50

Jadson – 50

Tevez – 46

Chicão – 42

Elias – 41

Ángel Romero – 38