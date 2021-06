Luan treina com elenco do São Paulo e deve ser relacionado contra o Ceará 

Considerado peça-chave no time de Hernán Crespo e autor de um dos gols da final do Campeonato Paulista sobre o Palmeiras, o volante estava machucado desde o começo do mês e fazia parte da lista de desfalques no Tricolor

Reprodução/Twitter/@São Paulo FC Luan treinou com o restante do grupo e deve ser relacionado para São Paulo x Ceará



O técnico Hernán Crespo deverá contar com um “reforço” importante para a partida entre São Paulo e Ceará, marcado para este domingo, 27, às 20h30 (de Brasília), no Castelão, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meio-campista Luan, que está recuperado de um edema na região posterior da coxa esquerda e treinou com o restante do elenco nesta sexta-feira, 25. A tendência é a de que o volante seja relacionado pelo treinador argentino, que busca sua primeira vitória na competição nacional.

Considerado peça-chave no time de Hernán Crespo e autor de um dos gols da final do Campeonato Paulista sobre o Palmeiras, Luan estava machucado desde o começo do mês e fazia parte da lista de desfalques no Tricolor. Na última semana, ele chegou a treinar com Daniel Alves, mas viu o lateral-direito retornar primeiro aos gramados, voltando a defender o time paulista no empate diante do Cuiabá, na última quarta-feira. Além da dupla, o São Paulo também poderá contar com os retornos de Igor Vinícius e Reinaldo, suspensos no duelo contra a equipe mato-grossense. Luciano, Miranda, William e Gabriel Sara, todos lesionados, serão baixas.