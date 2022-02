Athletico-PR anuncia volta de Pablo, ex-São Paulo, após três anos

Atacante chega com contrato até o fim de 2023 e vestirá a camisa 92, a mesma que usou nas temporadas 2016 a 2018

Fábio Wosniak/ athletico.com.br Pablo surgiu para o futebol brasileiro no Furacão, em 2018



O atacante Pablo está de casa nova. Depois de três anos no São Paulo, o jogador anunciou seu retorno para o Atheltico-PR, clube que o colocou em evidência para o futebol brasileiro. O contrato de Pablo é válido até 31 de dezembro de 2023 e ele voltará a usar a camisa 92, numeração que utilizou entre 2016 e 2018. Em sua primeira passagem foram 34 gols em 170 jogos. Por lá ele conquistou o Campeonato Paranaense de 2016 e a Copa Sul-Americana de 2018. “Estou muito feliz por estar de volta, esse é o primeiro ponto. Não tive dúvidas, em nenhum momento pensei em outra possibilidade. Sempre foi a volta para o Athletico, a volta para a minha casa. É onde eu me sinto bem, é onde muitas coisas ficaram marcadas na minha vida”, disse o jogador ao site oficial do clube.