‘Samba Gold’: Neymar é eleito pela quinta vez o melhor jogador brasileiro na Europa

Pela primeira vez o troféu foi entregue para a categoria feminina, que premiou a jovem Gio Queiroz

Reprodução Neymar é o favorito do público no prêmio entregue pelo Sambafoot



O troféu ‘Samba Gold’ 2021, do site Sambafoot que premia os melhores jogadores de futebol do Brasil em atuação na Europa, foi entregue nesta terça-feira, 1º, aos vencedores. O atacante do PSG, Neymar Jr., ficou com a bola dourada pela quinta vez em sua carreira, tendo vencido nas edições de 2014, 2015, 2017 e 2020. Há nove anos no Velho Continente, Neymar é um dos maiores nomes do futebol mundial. A eleição é realizada por votação popular. Pela primeira vez na história, o prêmio também foi entregue para a categoria feminina. A vencedora foi Giovana Queiroz, que defende o Levante – ESP. A jovem de 18 anos é uma das promessas no ataque da seleção brasileira e chegou a defender as seleções dos Estados Unidos e Espanha nas categorias de base, mas optou pela Amarelinha em 2020.