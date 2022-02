FPF divulga tabela completa da primeira fase do Paulistão; confira

Últimas seis rodadas terão três clássicos: Santos x São Paulo; São Paulo x Corinthians e Palmeiras x Santos

Rodrigo Corsi/Paulistão/Divulgação Paulistão termina no dia 3 de abril com final em disputa de ida e volta



O Campeonato Paulista 2022 já tem sua tabela completa definida. Nesta terça-feira, dia 1º, a Federação Paulista de Futebol – FPF divulgou o detalhamento das últimas sete rodadas da primeira fase. Os horários podem ser redefinidos de acordo com o pedido das redes de televisão ou da Polícia Militar por motivos de segurança. Os destaques serão os clássico entre Santos e São Paulo, da rodada 8, no dia 20 de fevereiro, às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro; e entre São Paulo e Corinthians, da 10ª rodada, marcado para o sábado, dia 5 de março, às 16h (horário de Brasília), no Morumbi. Na penúltima rodada, o Palmeiras enfrenta o Santos no dia 13 de março, às 18h30. A primeira fase termina em 20 de março. As quartas de final serão definidas no dia 23 de março (quarta-feira), em jogos únicos. As semifinais no dia 27 de março, também em jogos somente de ida. Já a decisão acontecerá em duas partidas nos dias 30 de março e 3 de abril.

Confira os jogos e horários das rodadas 7 a 12 do Paulistão:

RODADA 7

15 de fevereiro: 19h – Santo André x Grêmio Novorizontino

16 de fevereiro: 19h – Ponte Preta x Botafogo-SP

16 de fevereiro: 19h – Ferroviária x Palmeiras

16 de fevereiro: 19h – Ituano x Guarani

16 de fevereiro: 21h30 – Corinthians x São Bernardo

17 de fevereiro: 19h – Red Bull Bragantino x Água Santa

17 de fevereiro: 19h – Mirassol x Santos

17 de fevereiro: 21h30 – São Paulo x Inter de Limeira

RODADA 8

19 de fevereiro: 18h30 – Botafogo x Corinthians

19 de fevereiro: 20h30 – São Bernardo x Ituano

19 de fevereiro: 20h30 – Guarani x Ponte Preta

20 de fevereiro: 11h – Água Santa x Mirassol

20 de fevereiro: 16h – Santos x São Paulo

20 de fevereiro: 18h30 – Palmeiras x Santo André

20 de fevereiro: 20h30 – Grêmio Novorizontino x Red Bull Bragantino

20 de fevereiro: 20h30 – Inter de Limeira x Ferroviária

RODADA 9

26 de fevereiro: 16h – Corinthians x Red Bull Bragantino

26 de fevereiro: 18h30 – Mirassol x Ponte Preta

26 de fevereiro: 20h30 – Ituano x Ferroviária

26 de fevereiro: 20h30 – Guarani x Santo André

27 de fevereiro: 16h – Inter de Limeira x Palmeiras

27 de fevereiro: 18h30 – Santos x Grêmio Novorizontino

27 de fevereiro: 20h30 – Botafogo-SP x São Bernardo

28 de fevereiro: 15h – Água Santa x São Paulo

RODADA 10

5 de março: 16h – São Paulo x Corinthians

5 de março: 18h30 – Ferroviária x Santos

5 de março: 20h30 – Grêmio Novorizontino x Inter de Limeira

5 de março: 20h30 – Ponte Preta x Água Santa

6 de março: 16h – Palmeiras x Guarani

6 de março: 18h30 – São Bernardo x Mirassol

6 de março: 18h30 – Santo André x Ituano

6 de março: 20h30 – Red Bull Bragantino x Botafogo-SP

RODADA 11

12 de março: 15h – Água Santa x Santo André

12 de março: 16h – Guarani x Ferroviária

12 de março: 18h30 – Corinthians x Ponte Preta

12 de março: 20h30 – Inter de Limeira x São Bernardo

13 de março: 16h – Mirassol x São Paulo

13 de março: 18h30 – Palmeiras x Santos

13 de março: 20h30 – Ituano x Red Bull Bragantino

13 de março: 20h30 – Botafogo-SP x Grêmio Novorizontino

RODADA 12

20 de março: 16h – Santo André x Inter de Limeira

20 de março: 16h – Ferroviária x Mirassol

20 de março: 16h – Grêmio Novorizontino x Corinthians

20 de março: 16h – Ponte Preta x Ituano

20 de março: 16h – Red Bull Bragantino x Palmeiras

20 de março: 16h – Santos x Água Santa

20 de março: 16h – São Bernardo x Guarani

20 de março: 16h – São Paulo x Botafogo-SP