Athletico-PR bate Santos e chega à quarta vitória seguida no Brasileirão

DU CANEPPELE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Apesar de ter se saído melhor no primeiro tempo, o Athletico-PR enfrentou problemas na criação das jogadas



No jogo deste sábado, 21, o Athletico-PR aproveitou a fragilidade do Santos, que atuava com dez jogadores reservas em campo, para vencer com o placar de 1 a 0. O responsável pelo gol foi o zagueiro e capitão Thiago Heleno, que com um cabeceio no segundo tempo assegurou o triunfo do time paranaense – sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Com a sequência positiva, o Athletico-PR subiu para a nona colocação com 28 pontos e reforçou que pode brigar por uma vaga na Libertadores. Já o Santos perdeu a chance de entrar no G4, mas se manteve entre os seis primeiros, com o risco de sair do grupo caso o Grêmio ou o Fluminense vençam os seus jogos.

Como o Santos vai enfrentar um importante duelo contra o LDU em Quito, no Equador, o time atuou com muitas baixas e preservações e acabou não oferecendo qualquer resistência às investidas do Athletico-PR, que jogava em casa. Ainda assim, os anfitriões demoraram para encaixar seu jogo. Na primeira etapa, o time do técnico Paulo Autuori controlou a partida, foi superior tática e tecnicamente, teve mais a bola, mas enfrentou problemas na criação das jogadas. Foi a equipe reserva dos visitantes, aliás, que teve a melhor chance nos primeiros 45 minutos. Na volta do intervalo, o cenário mudou a favor da equipe paranaense, que imprimiu velocidade e passou a pressionar pelos lados do campo até encontrar seu gol pelo alto, com Thiago Heleno.

Athletico-PR e Santos têm compromissos pela Copa Libertadores na próxima terça-feira, ambos às 19h15. O time paranaense recebe o atual vice-campeão River Plate, na Arena da Baixada, enquanto que a equipe paulista visita a já mencionada LDU. No Brasileirão, o clube do Paraná encara Palmeiras, no Allianz Parque, sábado. No mesmo dia, o time alvinegro pega o Sport na Vila Belmiro.