Athletico-PR derrota o Grêmio por 4 a 2 e se aproxima do G6 do Campeonato Brasileiro

Os atacantes Pedro Rocha e Renato Kayzer marcaram dois gols cada para a equipe paranaense enquanto que Thiago Santos e Vanderson descontaram para os gaúchos

Reprodução/ Twitter @AthleticoPR | Gustavo Oliveira/athletico.com.br Pedro Rocha marcou dois gols no jogo contra seu ex-clube



Buscando uma reação no Campeonato Brasileiro, o Grêmio visitou o Atlhetico-PR em jogo válido pela 22ª rodada do torneio e disputado neste domingo, 26. Entretanto, os donos da casa foram superiores e venceram o confronto pelo placar de 4 a 2. O Athletico abriu o placar com Pedro Rocha, que ampliou a vantagem. No segundo tempo, Renato Kayzer marcou o terceiro e definiu a vitória. O Grêmio foi para cima e conseguiu diminuir a vantagem com um gol do volante Thiago Santos. Mas minutos depois Kayzer marcou seu segundo gol garantiu a vitória da equipe paranaense. Nos minutos finais, Vanderson descontou para o clube gaúcho. Com a derrota, o Grêmio segue na 18ª posição, com 22 pontos, sendo a segunda equipe dentro da zona de rebaixamento. Já o Athletico-PR foi a 30 pontos e saltou para a 9ª posição da tabela, ficando apenas a 3 pontos do G6. Na próxima rodada, a equipe gaúcha recebe o Sport enquanto o time do Paraná visita o Flamengo.