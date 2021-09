Santos perde para o Juventude por 3 a 0 e se aproxima da zona de rebaixamento

Com o resultado, a equipe gaúcha chegou a 26 pontos e subiu para a 14ª posição da tabela, enquanto que o time de Carille foi para a 16ª colocação, com 24 pontos, apenas um a mais do que o Bahia, primeiro time do Z4

MARCELO OLIVEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Juventude comemorando gol contra o Santos



Buscando se afastar da zona de rebaixamento, o Santos visitou o Juventude em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, os comandados de Fábio Carille acabaram sendo derrotados por 3 a 0 pela equipe gaúcha e caíram para a 16ª posição, primeira fora do Z4. O atacante Ricardo Bueno abriu o placar para o Juventude ainda na primeira etapa. Precisando do resultado, o Santos tentou marcar, mas viu Dawhan ampliar a vantagem e Guilherme Castilho fechar o placar já no fim do segundo tempo do confronto. Com o resultado, o Juventude chegou a 26 pontos e subiu para a 14ª posição da tabela, enquanto que o Santos foi para a 16ª colocação, com 24 pontos, apenas um a mais do que o Bahia, primeiro time da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Juventude visita o Palmeiras enquanto que o Santos recebe o Fluminense.