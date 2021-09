Arsenal faz três gols no primeiro tempo e vence o Tottenham em clássico londrino

Com o resultado, equipes estão empatadas na tabela, com os Gunners levando uma leve vantagem em um dos critérios de desempate

Reprodução/ Twitter @Arsenal Time de Arteta venceu sua terceira vitória consecutiva



Buscando estabilidade no Campeonato Inglês, o Arsenal enfrentou o Tottenham no Emirates Stadium neste domingo, 26, e conseguiu a vitória por 3 a 1 no dérbi londrino. Após um primeiro tempo quase perfeito, os donos da casa abriram uma vantagem de três gols, com Smith Rowe, Aubameyang e Saka. No segundo tempo, o Tottenham tentou reagir, mas só conseguiu marcar aos 33 minutos com o sul-coreano Son. Com o resultado, as duas equipes ficaram empatadas com nove pontos cada, sendo que os dois times possuem três vitórias, três derrotas e cinco gols negativos de saldo, com o Arsenal levando vantagem no número de gols marcados e ocupando a 10ª posição, enquanto que o Tottenham está em 11ª. A campanha das equipes também é diferente, com os Gunners se recuperando e obtendo a terceira vitória seguida enquanto que os Spurs somam seu terceiro revés consecutivo.