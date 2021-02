Athletico-PR transmitirá partida com o Corinthians em rede social Clubhouse

De acordo com o Furacão, a transmissão do jogo será da Rádio CAP e os usuários da plataforma, além de acompanharem a narração e os comentários, poderão interagir e conversar sobre a partida com o perfil oficial do clube no app

O Athletico-PR inovou e será o primeiro clube brasileiro a transmitir uma partida na rede social Clubhouse. Em comunicado, a agremiação paranaense informou que, através de áudio, levará o confronto contra o Corinthians, marcado para esta quarta-feira, 10, a partir das 21h30 (de Brasília), para a rede social. O duelo é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e também é um briga particular por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América.

De acordo com o Furacão, a transmissão do jogo será da Rádio CAP e os usuários da plataforma, além de acompanharem a narração e os comentários, poderão interagir e conversar sobre a partida com o perfil oficial do clube na rede social. “O Athletico Paranaense será o primeiro clube de futebol brasileiro a experimentar uma transmissão em áudio no Clubhouse, app que tem se popularizado nos últimos dias. Os usuários da plataforma poderão acompanhar nesta quarta-feira (10), às 21h30, narração e comentários da partida diante do Corinthians. E, é claro, participar da conversa!”, anunciou o clube paranaense, em seu site oficial.

O Clubhouse funciona com salas virtuais, com os usuários podendo ser moderadores, palestrantes e ouvintes com interação. As salas podem ser abertas, sociais – apenas para seguidores de determinado usuário – e fechadas – os moderadores escolhem os participantes. É, assim, similar aos chats de bate-papo, mas por áudio. O aplicativo foi lançado em março de 2020 e só pode ser utilizado por pessoas que recebem um convite. A interação se dá em salas e clubes virtuais, com a abordagem de diferentes temáticas. E conta com a participação de diversos usuários famosos, como Elon Musk, o que impulsionou a sua expansão. No início do mês, a estimativa era de que haviam 5 milhões de usuários cadastrados, número que está crescendo rapidamente.

