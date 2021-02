Liga dos Campeões: Atlético de Madrid x Chelsea será disputado na Romênia por causa da Covid-19

A mudança se dá após a Espanha proibir a chegada de voos vindos da Grã-Bretanha na tentativa de combater a propagação do coronavírus

Rodrigo Jiménez/EFE Luis Suárez é o artilheiro do Atlético de Madrid na temporada



A Uefa informou que mais um jogo teve o seu local alterado após a Espanha proibir a chegada de voos vindos do Reino Unido na tentativa de combater a propagação do novo coronavírus. Trata-se do duelo de ida entre Atlético de Madrid e Chelsea, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, que seria disputado no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, e mudou para a cidade de Bucareste, na Romênia.

“A Uefa confirmou que o primeiro jogo do Chelsea nas oitavas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid será jogada na Arena Nationala, em Bucareste. A data do confronto marcado para o dia 23 de fevereiro permanece a mesma. O segundo jogo será no Stamford Bridge no dia 17 de março”, comunicou o Chelsea em uma nota oficial.”A equipe inglesa não pode viajar para Madrid devido às restrições de entrada na Espanha para voos do Reino Unido”, explicou o Atlético de Madrid em outra nota. Na terça-feira, o governo espanhol prorrogou as restrições aos voos do Reino Unido, Brasil e África do Sul, que terminariam no próximo dia 16, até 2 de março. Só podem entrar no país passageiros com nacionalidade espanhola ou residência na Espanha e Andorra. Uma exceção é para quem estiver em trânsito, mas sem poder sair do aeroporto ou ficar mais de 24 horas.

Vale lembrar que este é o terceiro jogo da rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões a mudar de estádio, depois de RB Leipzig x Liverpool e de Borussia Mönchengladbach x Manchester City. Ambas as partidas acontecerão em Budapeste, na Hungria. Também por conta dessa medida de combate ao novo coronavírus, o confronto de ida da segunda fase da Liga Europa entre a espanhola Real Sociedad e o inglês Manchester United será disputada na cidade italiana de Turim, no próximo dia 18. E a Uefa busca uma alternativa para o segundo confronto entre Benfica e Arsenal, que seria em Londres, mas encontra dificuldades e o jogo ainda não tem um local definido.