Argentina e Portugal decidem título do Mundial de futsal; Brasil enfrenta o Cazaquistão pelo 3º lugar

Jogos serão no domingo, dia 3 de outubro, às 12h e 14h (horário de Brasília)

Thaís Magalhães / CBF Seleção Brasileira enfrenta o Cazaquistão pelo 3º lugar



A final da Copa do Mundo de Futsal masculino está definida. Argentina e Portugal se enfrentam no próximo domingo, dia 3, às 14h (horário de Brasília), em Kaunas, na Lituânia. Os hermanos, que eliminaram o Brasil na semifinal, buscam o bicampeonato depois que venceram o torneio de 2016. Já Portugal está em busca do título inédito. O Brasil volta para a quadra também no domingo, ao meio dia, para disputar o terceiro lugar contra o Cazaquistão, que foi eliminado pelos portugueses nos pênaltis. Essa é a segunda vez que a seleção brasileira disputa o terceiro lugar no Mundial. Em 2004 venceu a Argentina por 7 a 4. No número de títulos, o Brasil é o maior campeão com cinco, seguido da Espanha com dois e a Argentina com um.