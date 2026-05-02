Athletico-PR x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Athletico-PR e Grêmio se enfrentam pelo Brasileirão neste sábado, às 20h30, na Arena da Baixada; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

GABRIEL MACHADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Promessa de bom jogo pelo Campeonato Brasileiro



Athletico-PR e Grêmio se enfrentam neste sábado, dia 2, às 20h30, na Arena da Baixada, em partida válida pelo Brasileirão. O duelo acontece pela 14ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

O Athletico ocupa atualmente a quinta colocação, com 22 pontos, e busca após vencer de novo no campeonato. Do outro lado, o Grêmio aparece em 11º lugar, soma 16 pontos e tenta subir na tabela da competição.

Onde assistir Athletico-PR x Grêmio ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video, com início da transmissão às 20h30.