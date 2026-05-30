Athletico-PR x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

DOUGLAS MORETI/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO SP - BRASILEIRÃO/MIRASSOL X PALMEIRAS - ESPORTES - João Victor, do Mirassol, comemora após marcar gol na partida entre Mirassol e Palmeiras válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025,



Athletico-PR e Mirassol se enfrentam neste sábado (30) às 16h, na Arena da Baixada, em partida válida pelo Brasileirão. O duelo acontece pela 18ª rodada da competição.

O Athletico-PR ocupa a quarta posição com 27 pontos, enquanto o Mirassol está na zona de rebaixamento.

Onde assistir Athletico-PR x Mirassol ao vivo

A partida será transmitida pelo Premiere (streaming).