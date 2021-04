Atlético-MG anuncia contratação por empréstimo de Tchê Tchê

Galo ficará com o meio-campista do São Paulo até maio de 2022 e poderá contratá-lo em definitivo ao final do período por cerca de R$ 23 milhões

Reprodução/TV Galo Tchê Tchê foi emprestado pelo São Paulo ao Atlético-MG



O Atlético-MG usou as suas redes sociais na tarde desta terça-feira, 6, para anunciar mais um reforço para a temporada 2021. Trata-se do meio-campista Tchê Tchê, que tem os direitos econômicos vinculados ao São Paulo e chega para fechar contrato de empréstimo válido até maio de 2022. O volante, que desembarcou em Minas Gerais na última segunda-feira, passou por exames médicos e já assinou seu vínculo com o Galo. Desta forma, a diretoria do clube mineiro acerta a sua quarta contratação – Dodô, Hulk e Nacho Fernández foram as outras aquisições.

Peça importante no São Paulo da última temporada, Tchê Tchê perdeu relevância no conjunto paulista após a chegada do treinador argentino Hernán Crespo. Atento ao mercado da bola, o Atlético-MG agiu rápido e contou com o trunfo de Cuca para convencer o meio-campista a mudar de clube e cidade. O treinador trabalhou com o atleta no Palmeiras, onde conquistaram o Campeonato Brasileiro em 2016. Caso queira contratar o jogador em definitivo ao final do período de empréstimo, o Galo precisará desembolar cerca de R$ 23 milhões.