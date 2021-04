São Paulo oficializa contratação de Benítez por empréstimo

O Tricolor divulgou um vídeo para apresentar o meio-campista argentino; assista

Reprodução/São Paulo FC Martín Benítez é o novo reforço do São Paulo



O São Paulo oficializou na tarde desta terça-feira, 6, a contratação do meio-campista Martín Benítez por empréstimo válido até o final deste ano, com opção de compra ao final do período. Treinando no clube há três semanas, o armador estava esperando resolver pendências de sua documentação e questões burocráticas para ser anunciado. Desta forma, a diretoria são-paulina chega ao sexto reforço para a temporada 2021, incluindo as contratações dos atacantes Bruno Rodrigues e Éder, do volante William, do lateral Orejuela e do zagueiro Miranda.

Em vídeo publicado nas redes sociais do clube paulista, Benítez demonstra orgulho em assinar com o Tricolor. “Quando eu comecei a jogar, se tivessem dito que eu jogaria no São Paulo, eu não acreditaria”, disse o meia de 26 anos. Natural de Posadas, na Argentina, Benitez começou a carreira no Independiente, onde ficou por uma década até ser contratado pelo Vasco, em 2020. No time carioca, ele somou três gols em 31 partidas, se destacando no grupo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na carreira, Benítez conquistou os títulos da Copa Sul-Americana (2017) e da Copa Suruga (2018), além de passagens pelas seleções das categorias de base da Argentina.