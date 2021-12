Atlético-MG bate o Bragantino em jogo de sete gols antes de receber a taça do Brasileirão

Jogo teve duas viradas e torcida pode comemorar fim do jejum de 50 anos no Campeonato Nacional

A torcida do Atlético-MG não tinha mais preocupações após a vitória sobre o Bahia que finalmente encerrou o jejum de 50 anos sem títulos do Campeonato Brasileiro, mas pode curtir um belo jogo de futebol neste domingo, 5, no Mineirão. O Galo bateu o Bragantino por 4 a 3, antes de receber a taça do Brasileirão para fazer a festa. Em campo, Keno abriu o placar com um chute rasteiro no canto; Ytalo empatou aproveitando rebote de Everson e Artur virou num belo voleio após cobrança de escanteio. O Atlético acordou e marcou com Zaracho e Savarino antes de Hulk fazer um belo gol dando um toquinho por cima na saída de Cleiton. Nos acréscimos, Artur marcou o segundo dele, terceiro do Bragantino, e deu números finais ao placar. Na sequência, a equipe mineira pode fazer a festa com a presença de diversos ídolos no gramado, como Dadá Maravilha, Reinaldo e outros, que viram o zagueiro Réver levantar a taça do Brasileirão.