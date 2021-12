Atlético-MG empresta meio-campista Alan Franco para time dos Estados Unidos

Em comunicado, o Galo informou o equatoriano foi cedido até o fim de 2022, definindo um valor pré-fixado para a venda

Reprodução/Atlético-MG O Atlético-MG emprestou o meio-campista Alan Franco



O Atlético-MG anunciou, na tarde desta terça-feira, 21, que emprestou o meio-campista Alan Franco ao Charlotte FC, dos Estados Unidos, time que joga na Major League Soccer (MLS), a primeira divisão norte-americana. Em comunicado, o Galo informou o equatoriano foi cedido até o fim de 2022, definindo um valor pré-fixado para a venda. Com pouco espaço no time de Cuca, ele fez apenas cinco partidas no Campeonato Brasileiro e uma na Copa do Brasil, torneios vencidos pelos mineiros na temporada. Na Copa Libertadores da América, Alan Franco disputou quatro jogos.