Hulk posa com prêmios individuais que ganhou em 2021 e agradece: ‘Gratidão a Deus por tanta benção’

Atacante do Atlético-MG igualou sua melhor temporada no Porto, de 2010/11, em número de gols e títulos

Reprodução/Instagram @hulkparaiba Hulk postou foto ao lado de todos os prêmios individuais que ganhou neste ano



O atacante Hulk termina a temporada 2021 como o destaque do futebol brasileiro. Campeão do Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil com o Atlético-MG, o jogador de 35 anos posou nesta quinta-feira, 16, ao lado de todos os prêmios individuais que ganhou nessa temporada e comemorou o desempenho. “Poderia escrever o maior texto do mundo e certeza que não conseguiria expressar tamanha gratidão a Deus por tanta benção. Ontem depois do último jogo do ano me peguei no canto sozinho e comecei a chorar e agradecer a Deus por tudo. E também perguntei se realmente eu sou merecedor de tudo o que ele vem fazendo na minha vida. Tanto pessoal como profissional… Gratidão eterna meu Deus”, escreveu Hulk em sua conta oficial do Instagram. Na foto estão os prêmios de melhor jogador do Brasileirão e da Copa do Brasil; troféus de melhor jogador da partida no Brasileiro, no Mineiro e na Libertadores; artilheiro da Copa do Brasil e Brasileirão; seleção da Bola de Prata, entre outros.

“Na foto estão todos os prêmios individuais que ganhei em 2021. Obrigado aos meus companheiros, vocês foram fundamentais e me ajudaram muito!!!”, completou o jogador nas redes sociais. Os números de Hulk no time mineiro igualaram os de 2010/11 pelo Porto. Na equipe portuguesa foram 36 gols em 53 jogos com três troféus. Na temporada de 2021 foram 68 jogos, 36 gols marcados e três troféus. A melhor temporada da carreira foi em 2007 quando estava no Tokyo Verdy, do Japão, marcou 37 gols em 42 partidas.