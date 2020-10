Atlético-MG leva virada do Bahia e cai para 3º no Brasileirão; Botafogo e Goiás empatam

Internacional e Flamengo assumiram a ponta do Campeonato Brasileiro; equipe de Jorge Sampaoli tem um jogo a menos

Reprodução/ Twitter Gilberto saiu do banco e marcou dois na vitória do Bahia contra o Atlético-MG



O Atlético-MG perdeu boa chance de se manter na liderança do Campeonato Brasileiro ao desperdiçar muitos gols diante do Bahia. A equipe saiu na frente e dominava totalmente o jogo, mas pecou demais nas finalizações e viu o rival buscar a virada. Jefferson Savarino marcou para os mineiros aos 21 minutos do primeiro tempo. Daniel Sampaio empatou aos 24 minutos do segundo tempo e Gilberto saiu do banco para marcar dois, nos últimos minutos, e dar a vitória aos baianos. Com 3 a 1, Bahia deixa a zona de rebaixamento.

Com a derrota, o Atlético-MG caiu para o terceiro lugar, com 31 pontos, mas ainda tem um jogo a menos que Internacional, novo líder da tabela, e Flamengo, segundo na classificação. O Bahia chega aos 19 pontos, subindo para o 12º lugar. Na próxima rodada o Atlético-MG enfrenta o Sport Recife no sábado (24), às 22h. O Bahia folga na rodada.

Goiás e Botafogo ficam apenas no empate

No último jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo não saiu do empate sem gols contra o lanterna Goiás, apesar de ter feito um bom primeiro tempo e uma etapa complementar nem tão intensa. O clube carioca chegou à décima igualdade no torneio. O time goiano, com o resultado, leva um ponto fora de casa, mas continua na lanterna, com apenas 11 pontos, com duas vitórias, cinco empates e oito derrotas. Já são sete jogos sem triunfar. O Botafogo, por outro lado, soma 19 e figura no 13º lugar da tabela.

*Com informações do Estadão Conteúdo