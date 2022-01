Atlético-MG oficializa argentino Antonio Mohamed como novo técnico

Conhecido como ‘El Turco’, treinador foi anunciado pela diretoria do Galo na tarde desta quinta-feira, 13, e substituirá o ídolo Cuca no comando da equipe

Reprodução/Twitter @Atletico | Divulgação/Monterrey Treinador foi anunciado pelo clube mineiro durante a tarde desta quinta-feira, 13



Depois de muitas especulações, o Atlético-MG anunciou que Antonio “El Turco” Mohamed será seu novo treinador. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira, 13, depois que as pendências burocráticas entre o clube e a staff do técnico foram resolvidas. De acordo com o Galo, o contrato com o treinador argentino terá duração de um ano, se encerrando em dezembro de 2022. Ex-jogador, Mohamed fez carreira como treinador no futebol mexicano e no futebol argentino. No país da América Central, dirigiu equipes como o Tijuana, o América e o Monterrey, que foi sua última equipe antes de assumir o Galo. Na Argentina, dirigiu o Huracán, o Colón e o Independiente, time com o qual conquistou a Copa Sul-Americana de 2010. Além disso, “El Turco” também já dirigiu o Celta de Vigo, da Espanha. No atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, Mohamed irá substituir o ídolo Cuca, que optou por deixar o clube após o fim da temporada de 2021. O nome do treinador não era cotado no começo da busca do Galo, que chegou a sondar nomes como Renato Gaúcho, Carlos Carvalhal e até Jorge Jesus. Nas redes sociais, o presidente do clube, Sérgio Coelho, falou sobre a contratação. Confira: