Germán Cano, ex-Vasco, chega ao Fluminense para disputar posição com Fred

Depois de semanas de especulação, o Fluminense utilizou as redes sociais para anunciar a contratação do atacante argentino Germán Cano, 34. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feiram 13m depois que o jogador foi submetido a exames médicos. Cano estava livre no mercado desde que deixou o Vasco da Gama, um dos principais rivais do Fluminense, e fechou um contrato de dois anos com o Tricolor. Nas redes sociais, a equipe carioca publicou uma montagem fazendo referências ao jogo da franquia Mario. No site oficial, o clube utilizou a comemoração “faz o L”, marca do atacante, para fazer o anúncio. “Estou muito feliz de chegar a um clube como o Fluminense, um time muito grande no Brasil e no mundo inteiro. Espero conseguir coisas muito importantes neste ano e estar à altura das expectativas. Disputar a Libertadores com essa camisa é algo especial. Este é um torneio muito diferente dos demais e temos que estar preparados para alcançar grandes objetivos”, disse Cano. Este foi o sexto reforço do Fluminense para o ano. Além de Cano, se juntaram à equipe o zagueiro David Duarte, o lateral Pineida, o volante Felipe Melo, o meia Natan e o atacante Willian Bigode.