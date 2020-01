Atlético-MG se aproxima de Guilherme Arana, após sinalização do Sevilla

Divulgação/Sevilla Guilherme Arana



Guilherme Arana parece ter se aproximado do Atlético-MG. Depois de enviar uma proposta de empréstimo ao Sevilla pelo lateral-esquerdo, que não agradou ao clube espanhol, o Galo resolveu fazer uma oferta de compra definitiva pelo ex-corintiano. O Sevilla fez um convite para que o Atlético-MG envie um representante para negociar pessoalmente.

Segundo o GloboEsporte.com, o Atlético-MG deve enviar nos próximos dias um representante para tentar acelerar a negociação com o Sevilla por Guilherme Arana. O Galo pretende adquirir 50% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo.

Arana foi contratado pelo Sevilla no fim de 2017, após ter sido campeão Brasileiro pelo Corinthians como peça fundamental do time de Fábio Carille. O jovem de 22 anos não se firmou no clube da Andaluzia e foi emprestado a Atalanta. No time italiano, Arana também não conseguiu seu espaço e já deixou claro o desejo de deixar o clube.