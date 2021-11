Atlético-MG vence o Athletico-PR e amplia vantagem na liderança do Brasileirão 

O Galo está cada vez mais perto de sair de uma fila de 50 anos e conquistar o seu segundo título do Campeonato Brasileiro

O Atlético-MG está cada vez mais perto de sair de uma fila de 50 anos e conquistar o seu segundo título do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta terça-feira, 16, o Galo venceu o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, com gol de Matías Zaracho e ampliou a vantagem na liderança da competição – a partida teve transmissão da Jovem Pan News. Agora, o time treinado por Cuca chega aos 71 pontos, onze a mais que o segundo colocado Flamengo, que enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira, 17, no complemento da 33ª rodada. O Furacão, por sua vez, permanece com 41 pontos, na 11ª colocação, mas pode ser ultrapassado no decorrer desta semana.

Embalado com três vitórias consecutivas, o Atlético-MG teve o controle da partida no primeiro tempo e pressionou o Athletico, que atuou com um time alternativo por causa da final da Copa Sul-Americana, marcada para este sábado, diante do RB Bragantino, em Montevidéu. Insistindo pela esquerda, o Galo abriu o placar já aos 41 minutos de jogo com Zaracho, que recebeu bela assistência de Keno para completar dentro da área. Bem fechado, o Furacão se limitou a investir em contra-ataques, que não surtiram efeito contra a melhor defesa do Brasileirão.

No retorno do intervalo, uma briga entre torcedores do Athletico-PR e do Atlético-MG interrompeu a partida na Arena da Baixada – a situação foi apaziguada após a intervenção de policiais. Com a bola rolando, o Galo seguiu com mais apetite e chegou a fazer o segundo com Hulk aos 7 minutos – o lance foi anulado pelo VAR, que flagrou o atacante em posição de impedimento. Na sequência, Guga, Diego Costa e o próprio Hulk tentaram ampliar, mas pararam na muralha rubro-negra. A chance mais clara, porém, saiu nos pés de Keno – o ponta acertou o poste em batida com pouco ângulo. Já no fim, os mandantes tentaram pressionar, mas não conseguiram evitar a derrota.