Muricy, Ceni e jogadores do São Paulo se reúnem com membros de torcida organizada no CT

Rubens Chiri e Erico Leonan / saopaulofc Rogério Ceni comandando treino do São Paulo



O São Paulo abriu as portas do CT da Barra Funda, na tarde desta terça-feira, 16, para cerca de 20 membros da torcida organizada Independente. De acordo com o repórter Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan, os torcedores reivindicaram uma reunião com Muricy Ramalho, coordenador de futebol, Rogério Ceni, treinador do time principal, e alguns jogadores experientes, como Miranda, Reinaldo, Luciano, Tiago Volpi, Bruno Alves e Jonathan Calleri. Até a publicação desta reportagem, no entanto, eles não encontraram os atletas, que devem se reapresentar às 16 horas (de Brasília) para finalizar a preparação para o clássico contra o Palmeiras.

Segundo Giovanni Chacon, a ideia da Independente não é protestar, mas conversar com os jogadores e com a comissão técnica são-paulina em meio ao mau momento do time no Campeonato Brasileiro. Até por conta disso, não há policiamento nas redondezas do centro de treinamento do São Paulo. Após ser goleado pelo Flamengo, em pleno Morumbi, o Tricolor se aproximou da zona de rebaixamento, caindo para a 15ª colocação e ficando somente a dois pontos do Juventude, que abre o Z4. Para chegar aos 45 pontos, “número mágico” para se livrar da queda nas edições anteriores, a equipe precisa de mais sete pontos em seis rodadas. O próximo compromisso é contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, no Allianz Parque.