Grêmio anuncia saídas de Cortez, Rafinha e Diego Souza

Time gaúcho já iniciou o planejamento para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2022

Foto: ELTON SILVEIRA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Diego Souza foi o artilheiro da equipe nas últimas duas temporadas



Cortez, Rafinha e Diego Souza estão fora do elenco do Grêmio para a temporada 2022. O anúncio foi feito pelo clube, nesta quarta-feira, 15, em suas redes sociais, ao revelar que o vínculo dos atletas não será renovado. Vagner Mancini vai permanecer como treinador no ano que vem. “O clube agradece os serviços prestados e toda a dedicação dos profissionais à instituição e deseja sucesso na sequência de suas carreiras”, afirmou o comunicado, que destacou o trabalho de cada um dos atletas pelo tricolor gaúcho. “Cortez contribuiu nas campanhas vitoriosas que culminaram com as conquistas da Libertadores, em 2017, e da Recopa Sul-Americana, em 2018, assim como no Tetracampeonato Gaúcho. Diego Souza foi artilheiro nas últimas duas temporadas e Bicampeão Estadual. Rafinha teve como contribuição a conquista do último Campeonato Gaúcho“. O Grêmio vai disputar no ano que vem a Série B do Campeonato Brasileiro, repetindo o que foi feito em 1992 e 2005. Nesta temporada, o time terminou na 17ª colocação, com 43 pontos, após 12 vitórias, sete empates e 19 derrotas.

*Com informações do Estadão Conteúdo