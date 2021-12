Internacional anuncia saída de Diego Aguirre do cargo de treinador

Auxiliar técnico Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Piñatares também deixaram o time

Reprodução/Twitter/@Internacional Diego Aguirre ficou seis meses no comando da equipe



Os times gaúchos estão fazendo suas modificações no elenco para a temporada 2022. Horas depois que o Grêmio anunciou as saídas de Cortez, Rafinha e Diego Souza, o Internacional informou em suas redes sociais que o uruguaio Diego Aguirre não é mais o treinador da equipe masculina. Também deixaram os seus cargos o auxiliar técnico Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Piñatares. “Internacional e Diego Aguirre decidiram em comum acordo pelo fim do contrato de trabalho. Agradecemos pelo profissionalismo e desejamos sucesso na sequência de suas carreiras”, escreveu o time Colorado no comunicado. Aguirre foi contratado em junho e foram 35 jogos (33 no Brasileirão e dois Libertadores) com 11 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. O Internacional terminou em 12º na tabela do campeonato nacional e foi eliminado nas oitavas de final da Liberta, nos pênaltis, para o Olímpia.