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Atlético-MG x Cienciano: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Atlético Mineiro e Cienciano se enfrentam pelo grupo B da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (21), às 19h00 (de Brasília)

  • Por Jovem Pan
  • 21/05/2026 14h23
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BRUNO SANTOS/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO MG - BRASILEIRÃO/ATLÉTICO-MG X GRÊMIO - ESPORTES - Hulk, do Atlético Mineiro, comemora após marcar gol diante do Grêmio em partida atrasada da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024, disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (9). MG - BRASILEIRÃO/ATLÉTICO-MG X GRÊMIO - ESPORTES - Hulk, do Atlético Mineiro, comemora após marcar gol diante do Grêmio em partida atrasada da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024, disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (9).

Atlético Mineiro e Cienciano se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 19h00 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O confronto é válido pela 5ª fase do grupo B da Copa Sul-Americana

O Atlético Mineiro vem de vitória por 3 x 1 contra o Morassol no sábado (16), pela Série A do Brasileirão. Na mesma data, o Cienciano perdeu por 0 x 1 para o Alianza Lima Campeonato Peruano.

Onde assistir Atlético-MG x Cienciano ao vivo

A partida entre Atlético Mineiro e Cienciano será transmitida ao vivo no Disney+ e pela ESPN, com início às 19h00 (de Brasília).

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