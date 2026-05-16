Atlético-MG x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Atlético-MG e Mirassol se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (16), às 18h30 (de Brasília), no estádio Atlético-MG, em Belo Horizonte

DOUGLAS RIBEIRO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO SP - FUTEBOL/PAULISTÃO/MIRASSOL X SÃO PAULO - ESPORTES - Jogadores do Mirassol comemoram gol contra marcado por Alan Franco durante partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista realizada no Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP), neste domingo, 11 de janeiro de 2026. 11/01/2026 - Foto: DOUGLAS RIBEIRO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO



Atlético-MG e Mirassol se enfrentam neste sábado (16), às 18h30, no estádio do Atlético, em Belo Horizonto, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG é o atual 13ª colocado com 18 pontos, 5 vitória, 3 empates e 7 derrotas. Vai para o jogo vindo de um empate e uma vitória nos últimos jogos. Já o Mirassol, está na 18ª posição com 13 pontos. Soma 3 vitórias, quatro empates e sete derrotas na competição. Nos últimos dois jogos, venceu uma partida e empatou a outra.

As duas equipes avançaram para as oitavas de final da Copa do Brasil durante a semana.

Onde assistir Atlético-MG x Mirassol ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Premiere (streaming).