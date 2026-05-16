Atlético-MG x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Atlético-MG e Mirassol se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (16), às 18h30 (de Brasília), no estádio Atlético-MG, em Belo Horizonte
Atlético-MG e Mirassol se enfrentam neste sábado (16), às 18h30, no estádio do Atlético, em Belo Horizonto, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Atlético-MG é o atual 13ª colocado com 18 pontos, 5 vitória, 3 empates e 7 derrotas. Vai para o jogo vindo de um empate e uma vitória nos últimos jogos. Já o Mirassol, está na 18ª posição com 13 pontos. Soma 3 vitórias, quatro empates e sete derrotas na competição. Nos últimos dois jogos, venceu uma partida e empatou a outra.
As duas equipes avançaram para as oitavas de final da Copa do Brasil durante a semana.
Onde assistir Atlético-MG x Mirassol ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela Premiere (streaming).
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.