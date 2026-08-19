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Atlético-MG x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Atlético-MG e RB Bragantino se enfrentam pelo Sul-Americana nesta quarta-feira, às 19h, na Arena MRV ; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

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SP - COPA SUL-AMERICANA/RB BRAGANTINO X ATLÉTICO MG - ESPORTES - Partida entre RB Bragantino x Atlético MG, válida pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul Americana, realizada no estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista, na noite desta quarta-feira (12). 12/08/2026 - Foto: EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO
O jogo de ida terminou com vitória do Galo por 1 a 0 EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Atlético-MG e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, dia 19, às 19h, na Arena MRV, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pelo jogo de volta das oitavas de final da competição.

O jogo de ida terminou com vitória do Galo por 1 a 0.

Onde assistir Atlético-MG x RB Bragantino ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+ (TV/streaming), com início da transmissão às 19h.

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