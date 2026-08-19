Atlético-MG x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Atlético-MG e RB Bragantino se enfrentam pelo Sul-Americana nesta quarta-feira, às 19h, na Arena MRV ; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

O jogo de ida terminou com vitória do Galo por 1 a 0

Atlético-MG e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, dia 19, às 19h, na Arena MRV, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pelo jogo de volta das oitavas de final da competição.

O jogo de ida terminou com vitória do Galo por 1 a 0.

Onde assistir Atlético-MG x RB Bragantino ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+ (TV/streaming), com início da transmissão às 19h.